Москва, 29 сентября, 2020, 06:47 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 22 октября 2020 года начнёт рассмотрение иска Центробанка России к бывшим контролировавшим «Рост-банк» и «Бинбанк» физлицам. Сумма претензий к шести ответчикам превышает 85,4 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

О принятии иска ЦБ РФ и подконтрольного ему банка «Открытие» стало известно 28 сентября 2020 года. Этому предшествовало появление в базе арбитража заявления «Открытия» об утверждении мирового соглашения, но детали проекта документа пока неизвестны. Ответчиками в деле проходят экс-акционер и глава «Бинбанка» Микаил Шишханов, его бывший заместитель в должности вице-президента Александр Лукин, бывшие члены правления Петр Морсин,Константин Калагин, бывший глава санированного им «Рост-банка» Кирилл Любенцов и фигурант списка Forbes, глава группы «Сафмар» Микаил Гуцериев.

Иные подробности дела пока неизвестны.

Между тем 9 ноября 2020 года арбитраж рассмотрит иск регулятора на 283 млрд рублей, по которому ответчиками проходят Шишханов, Любенцов, Лукин и экс-член правления «Бинбанка» Алексей Фарафонтов. 28 сентября по этому делу ЦБ РФ подал заявление о принятии обеспечительных мер. Вероятнее всего, речь идёт о наложении ареста на имущество в пределах суммы иска до того, как основной спор не разрешат по существу.

Напомним, также два иска к бывшим топ-менеджерам «Рост-банка» подал и другой подконтрольный ЦБ РФ банк — «Траст». Претензии на 22,7 млрд рублей и 306,5 млрд рублей поданы как попытка взыскать убытки и вернуть выведенные в уставные капиталы «дочек» средства. В рамках обеспечительных мер на имущество фигурантов наложили арест, исключив из него лишь часть зарплаты ответчиков. В числе соответчиков есть также и иностранные компании с пропиской на Кипре и Британских Виргинских островах. Иски начнут рассматривать 5 и 17 ноября 2020 года.