Вашингтон, 29 сентября, 2020, 04:23 — ИА Регнум. Общее число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 в мире превысило один миллион. Об этом 29 сентября сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным университета, по состоянию на 04:05 мск в мире было зарегистрировано 1 000 555 летальных исходов среди пациентов, заразившихся SARS-CoV-2.

Наибольшее число умерших зафиксировано в США (205 031 человек), Бразилии (142 058 человек) и Индии (95 542 человека).

Также в мире к настоящему времени было выявлено 33 273 720 заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире на сегодняшний день превысило 33 миллиона.