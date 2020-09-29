Москва, 29 сентября, 2020, 03:35 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Минобороны России во взыскании многомиллионной неустойки с главного военного застройщика — АО «Главное управление обустройства войск». Подробности вердикта пока неизвестны, он ещё не изготовлен. Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Министерство обратилось с претензиями к управлению в конце июля 2020 года, требуя взыскания неустойки по государственному контракту в размере 24 329 676 рублей 79 копеек.

Это не единственный спор между сторонами, связанными многочисленными контрактами на строительство. 10 сентября Минобороны РФ подало сразу десять исков к АО, а 16 сентября был подан ещё один — на сумму 199 973 141,06 рубля. Заседание по делу пока не назначено.

Напомним, АО «Главное управление обустройства войск» выполняет роль застройщика и подрядчика военных и гражданских объектов. К примеру, в 2018 году военные строители передали в пользование подразделениям и частям вооружённых сил России более 1,4 тыс. зданий и сооружений разного назначения.