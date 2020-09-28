В Африке 35 440 человек умерли от COVID-19
Аддис-Абеба, 28 сентября, 2020, 23:34 — ИА Регнум. В Африке погибли от COVID-19 около 35,5 тысячи человек, с начала эпидемии на континенте выявлено более 1,46 млн случаев заболевания.
ИА REGNUM
Воинственный народ — масаи
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Согласно отчету Africa CDC за 28 сентября, на континенте выявлено уже 1 460 084 случая COVID-19. Жертвами заболевания стали 35 445 жителей континента.
В то же время Центры контроля заболеваний Африканского союза отмечают уже 1 206 237 выздоровлений после заражения коронавирусом с начала эпидемии.
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