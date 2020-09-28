Степанакерт, 28 сентября, 2020, 23:27 — ИА Регнум. Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило о гибели в боях еще 26 своих военнослужащих.

Nkrmil.am У карты боевых действий. Нагорный Карабах

Ранее сообщалось о потере 28 военных Нагорно-Карабахской Республики.

По данным Минобороны НКР, с начала боевых действий погибли 84 военнослужащих армии республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои с применением танков, артиллерии и беспилотников.

В Армении объявлено военное положение, введен запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста.