Санкт-Петербург, 28 сентября, 2020, 23:18 — ИА Регнум. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Петербурге в последнее время серьезно осложнилась, но остается контролируемой. Однако при ее дальнейшем ухудшении вновь могут быть введены запреты и ограничения, чего можно избежать с помощью сознательности граждан. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник Владимиру Ленину у здания Смольного

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Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявлено 237 новых носителей коронавируса. Число новых случаев возросло на 4,9% по сравнению с предыдущей неделей. В городе ежесуточно госпитализируют примерно 270 человек.

По словам Александра Беглова, «сентябрьский рост заболеваемости коронавирусом связан с тем, что горожане вернулись из отпусков, и начался учебный год». Губернатор уверен, что «ситуация находится под контролем».

В то же время система здравоохранения Петербурга должна быть готова и к росту нагрузки в связи с увеличением количества заболевших COVID-19. В настоящее время таких пациентов принимают 13 взрослых и один детский стационар, в них развернуто 4076 коек, на сегодня свободно 608 коек.

«У нас подготовлен оперативный план. И в течение двух-трех дней мы готовы развернуть для лечения больных с COVID до девяти тысяч мест», — сказал губернатор Санкт-Петербурга.

Кроме того, с учетом новых строящихся стационаров «в декабре при необходимости мы можем получить дополнительно 1200 полноценных стационарных коек», сказал Александр Беглов.

При этом в Петербурге, по его словам, стараются максимально сохранить многопрофильные стационары от перевода их под лечение «ковида», чтобы плановая и экстренная медпомощь оказывалась пациентам без сбоев.

Комментируя вероятность возвращения ограничений в связи с ростом заболеваемости, Беглов подчеркнул, что это зависит от конкретной обстановки: «Вводить ограничения будем в случае, если ситуация начнет ухудшаться».

Он напомнил, что весной и летом от ограничений сильно пострадал малый и средний бизнес, сферы культуры, обслуживания, туризма.

«Не хотелось бы вновь вводить ограничения. Пока обстановка терпимая, но очень важно не допустить, чтобы заболели врачи, учителя, энергетики, транспортники — люди, которые обеспечивают жизнедеятельность города», — заявил губернатор.

Для этого требуются не только усилия государственных органов, но и сознательность граждан, их готовность соблюдать предписанные санитарными органами меры, например, масочный режим, который в Петербурге продлен до 11 октября.

«Хочу призвать жителей города, да и всей нашей страны, соблюдать необходимые правила. Каждый человек должен понять, что лучше носить маску, чем оказаться на больничной койке», — сказал губернатор Санкт-Петербурга.

Кроме того, Беглов призвал минимизировать социальные контакты, особенно для людей старше 65 лет.

Как сообщалось, правительство Санкт-Петербурга рекомендует предприятиям и организациям города перевести сотрудников на удаленный режим работы в связи с усилением угрозы коронавируса. Подразделения Смольного тоже собираются по возможности отправить работать на «удалёнку».