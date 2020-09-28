Макрон и президент Литвы сделали совместное заявление по Белоруссии
Вильнюс, 28 сентября, 2020, 22:28 — ИА Регнум. О необходимости введения санкций против белорусских властей заявили президенты Франции и Литвы Эммануэль Макрон и Гитанас Науседа 28 сентября на совместной пресс-конференции в Вильнюсе.
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Говоря о том, что выборы президента Белоруссии якобы прошли нечестно, а после выборов к несогласным с их итогами было применено насилие, Науседа заявил:
Со своей стороны Макрон подтвердил, что выступает за скорейшее введение санкций против белорусских властей, а также настоятельно предлагает своё «посредничество» между властью и оппозицией Белоруссии.
Как сообщало ИА REGNUM, Макрон ранее заявил, что не признаёт Лукашенко президентом Белоруссии.