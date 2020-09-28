Воронеж, 28 сентября, 2020, 21:44 — ИА Регнум. Последний крупный природный пожар ликвидировали на территории Воронежской области 28 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

36.mchs.gov.ru Тушение природного пожара. Воронежская область

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Как уточнили в ведомстве, ликвидация пожара в Борисоглебске объявлена в 21:28 28 сентября.

«По уточненным данным, общая площадь, пройденная огнем в Борисоглебске, составила 168,8 га. На местах пожаров сейчас осуществляется дежурство подразделений в целях контроля за обстановкой», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании сухой травы и лесной подстилки в Борисоглебске поступило 27 сентября в 12:14. Из-за сильного ветра огонь очень быстро распространился — если вечером 27 сентября сообщалось о площади пожара в 10 га, то на утро 28 сентября огонь объял уже 130 га.

Воронежские спасатели, пожарные, сотрудники лесопожарных служб и их коллеги из других регионов, прибывшие на помощь, за 28 сентября ликвидировали три крупных природных пожара. Жертв и пострадавших нет, однако огонь уничтожил как минимум 28 построек.