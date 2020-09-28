Тверь, 28 сентября, 2020, 21:26 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании президиума Государственного Совета РФ, которое 28 сентября в режиме видеоконференции провёл президент РФ Владимир Путин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Игорь Руденя вошёл в новый состав Президиума Госсовета РФ в январе 2020 года. Темой заседания стали планы по реализации национальных проектов. Глава государства подчеркнул, что, невзирая на текущие сложности, необходимо не просто достигать формальных показателей, а делать всё для улучшения качества жизни людей.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

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»Национальные проекты — это новая страница экономической истории нашей страны. По инициативе президента Владимира Путина сформировано 11 проектов с конкретными показателями, в их рамках 51 региональный проект реализуется в регионе. Наши ключевые направления — развитие инфраструктуры, жилищного строительства, демографии, образования, здравоохранения, IT-технологий», — отметил Игорь Руденя.

По итогам 2019 года объём финансирования национальных проектов составил более 10,2 млрд рублей, в 2020 году на их реализацию направлено более 14,7 млрд рублей. В рамках реализации нацпроектов с 2019 года в Тверской области уже введены в эксплуатацию новые объекты в образовании и здравоохранении: детские сады в Твери, Лихославльском районе, две школы и детская поликлиника в областном центре. В регионе активно ведётся модернизация службы скорой медицинской помощи, продолжено развитие первичного звена медицинских учреждений. В течение пяти лет планируется обновить 40% действующей региональной сети фельдшерско-акушерских пунктов. В 2020—2024 годах в регионе будет установлен 121 новый ФАП, в 96 учреждениях проведут капремонт.

На федеральном и региональном уровнях принят целый комплекс новых мер поддержки многодетных и молодых семей, это и подарочные наборы для новорожденных, и субсидии на покупку транспортных средств, а также на погашение ипотеки.

Также в рамках нацпроектов в Тверской области в 2019 году в полтора раза увеличены объемы ремонта автомобильных дорог в регионе — по итогам года в порядок привели 140 км дорог. В 2020 году отремонтировано уже 210 километров. В регионе также начались работы по реконструкции и строительству очистных сооружений, в том числе в Конаковском районе, модернизации систем водоснабжения, рекультивации свалок.

Нацпроекты позволили переформатировать региональную систему поддержки малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий, инвестиционных проектов. В Тверской области заработал центр «Мой бизнес», расширена система кредитования, приняты законы о льготной системе налогообложения, инновационно-промышленных и экотехнопарках.

Как сообщало ИА REGNUM, Указ о целях национального развития страны на период до 2030 года Владимир Путин подписал 21 июля 2020 года. До 30 октября Правительством РФ будут скорректированы показатели национальных проектов. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачу обеспечить максимально возможное участие региона во всех направлениях обновленных нацпроектов.