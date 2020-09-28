Ереван, 28 сентября, 2020, 21:23 — ИА Регнум. Армия обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) сбила самолет ВВС Азербайджана, заявил 28 сентября пресс-секретарь президента республики Ваграм Погосян.

Nkrmil.am Зенитная установка. Нагорный Карабах

Об этом Погосян сообщил в эфире Общественного телевидения Армении.

«На участке города Мартуни в Карабахе сбит самолет ВВС Азербайджана», — сказал Погосян.

Каких-либо подробностей или тип сбитого самолёта он при этом не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Армении и военные Нагорно-Карабахской Республики заявляли об уничтожении 36 азербайджанских беспилотных летательных аппаратов.