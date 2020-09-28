Курск, 28 сентября, 2020, 21:14 — ИА Регнум. В Курской области усилят контроль за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM В масках и перчатках

«Мы сейчас с каждым днем отмечаем рост числа заболевших коронавирусом в области, и он связан в первую очередь с инфицированием граждан в общественных местах. Только соблюдение масочного режима, социальной дистанции и регулярная дезинфекция позволят предупредить распространение вируса.

Эпидемия не закончилась, бдительность терять нельзя. Просим и граждан, и работников торговых сетей не расслабляться, отнестись к этому серьезно. Именно нестабильная ситуация с COVID-19 не позволяет нам сейчас говорить о снятии каких-либо ограничений. Более того, если она ухудшится, то вопрос может повернуться в другую сторону — их возврата», — сказал замгубернатора Андрей Белостоцкий.

Маски жители региона должны носить при посещении мест приобретения товаров, работ и услуг, сотрудники этих предприятий также должны носить средства индивидуальной защиты.