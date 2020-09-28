Москва, 28 сентября, 2020, 21:01 — ИА Регнум. Снижение ВВП России по итогам 2020 года может оказаться «более умеренным», чем ожидаемые 4,5−5,5%. Об этом говорится в опубликованном 28 сентября информационно-аналитическом комментарии Банка России «Экономика».

Иван Шилов ИА REGNUM Центробанк России

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"Согласно июльскому прогнозу Банка России, в 2020 году ВВП снизится на 4,5−5,5%. Эта оценка может быть пересмотрена в сторону меньшего снижения, исходя из фактических данных по ВВП за II квартал и оперативных индикаторов, указывающих на более быстрое восстановление экономической активности», — сообщают в Центробанке.

Отмечается, что смягчение ограничительных мер, мягкая денежно-кредитная политика и принятые правительством меры по поддержке населения и бизнеса создали условия для расширения экономической активности. Вместе с тем восстановление, по большей части связанное с реализацией отложенного спроса и мерами социальной поддержки, постепенно замедляется, констатирует регулятор.

В обзоре также указывается, что восстановление продолжает происходить преимущественно за счёт отраслей, ориентированных на внутреннее потребление, тогда как в других отраслях экономики улучшение показателей менее заметно.