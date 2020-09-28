Москва, 28 сентября, 2020, 20:18 — ИА Регнум. Мнение регионов необходимо учитывать, принимая стратегические для страны решения, заявил 28 сентября президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Федерация

Путин «В такой большой, сложной, многоликой и многонациональной стране, как Россия, принимать стратегические решения без опоры на мнение регионов, без глубокого понимания их специфики, без обратной реакции невозможно».

Глава государства отметил, что и в Российской империи была определённая гибкость, учитывающая специфику территорий при принятии решений.

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Российский президент добавил, что статус Госсовета закреплён в поправках к Конституции. Это должно хорошо отразиться на работе всех уровней власти, дать новый толчок и для решения текущих задач, и, одновременно, для реализации планов.

Напомним, заседание президиума Госсовета под председательством Путина проходит в видеоформате.