Путин призвал учитывать мнение регионов в стратегических вопросах
Москва, 28 сентября, 2020, 20:18 — ИА Регнум. Мнение регионов необходимо учитывать, принимая стратегические для страны решения, заявил 28 сентября президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
Глава государства отметил, что и в Российской империи была определённая гибкость, учитывающая специфику территорий при принятии решений.
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Российский президент добавил, что статус Госсовета закреплён в поправках к Конституции. Это должно хорошо отразиться на работе всех уровней власти, дать новый толчок и для решения текущих задач, и, одновременно, для реализации планов.
Напомним, заседание президиума Госсовета под председательством Путина проходит в видеоформате.