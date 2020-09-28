Минск, 28 сентября, 2020, 20:16 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении Александра Лукашенко возбуждаться не будет — белорусским следователям не хватает оснований даже для проверки по факту соответствующего заявления. Об этом 28 сентября проинформировал представитель оппозиционного Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии — председатель общественной организации «Движение «За Свободу» Юрий Губаревич.На своей странице в Facebook он опубликовал ответ из Следкома на своё заявление, переданное 2 сентября во время допроса по обстоятельствам деятельности оппозиционного КС. В заявлении указывались основания для возбуждения уголовного дела в отношении «гражданина Александра Лукашенко, который до 9 августа занимал должность президента Республики Беларусь».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Губаревич предлагал привлечь Лукашенко к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 357 Уголовного Кодекса Белоруссии (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством). Основаниями, по мнению оппозиционера, являлись подозрения в отношении Лукашенко, который якобы «мог иметь непосредственное отношение к заказу и организации масштабных фальсификаций результатов голосования на выборах президента, которые проявились в подделках протоколов, недопуске наблюдателей и других фактах фальсификаций избирательного процесса».

Лукашенко также подозревался Губаревичем в непосредственном отношении к «фактам немотивированного и чрезмерного применения силы к мирным демонстрантам, задержания, избиения и пыток в местах нахождения задержанных, а также шести подтвержденных случаев насильственной смерти участников мирных акций».

Следком Белоруссии в лице начальника главного управления процессуального контроля Сергея Тишука сообщил, что заявление Губаревича — это «обращение», оно якобы носит «общий характер» и «по итогам его рассмотрения оснований для проведения Следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятия решений в порядке, установленном Уголовно-Процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется».