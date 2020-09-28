Степанакерт, 28 сентября, 2020, 19:52 — ИА Регнум. Азербайджанские войска за последние двое суток боёв потеряли более 400 человек, сообщил 28 сентября на пресс-конференции заместитель командующего Армией обороны Арцаха Артур Саркисян.

Nkrmil.am В Нагорном Карабахе

По его данным, кроме порядка 400 убитых и раненых, азербайджанская сторона потеряла 47 танков и бронемашин, а также 36 беспилотных летательных аппаратов.

«По состоянию на 17:00 зарегистрированы следующие потери противника: 36 БПЛА, 47 единиц бронетехники, более 400 потерь в живой силе», — сказал Артур Саркисян.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Нагорном Карабахе происходят крупномасштабные бои с применением большого числа артиллерии, танков и беспилотников.

Армянская сторона заявила о гибели 59 военнослужащих и двоих гражданских.