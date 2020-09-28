Вентимилья, Италия, 28 сентября, 2020, 19:51 — ИА Регнум. Обязанность носить маски в общественных местах в итальянском городе Вентимилья с понедельника, 28 сентября, становится круглосуточной, сообщили местные власти.

В медицинской маске

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Прибывающие в населённый пункт из Франции или Монако должны сдать тест на коронавирус не позднее чем через 36 часов после приезда.

По данным на28сентября, в Италии умерли35 851человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на16(днем ранее — на17). Выздоровели225 190человек, за сутки этот показатель увеличился на773(днем ранее — на724). Число подтвержденных носителей выросло на1494(днем ранее — на1766). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет311 364.

В настоящее время заражены50 323человека — на705больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже два месяца, за это время увеличилосьболее чемв четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.