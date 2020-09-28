Кремона, Италия, 28 сентября, 2020, 19:39 — ИА Регнум. В одном из супермаркетов итальянской Кремоны произошла потасовка из-за отказа двух посетителей надевать маски, передают местные СМИ в понедельник, 28 сентября.

Медицинские маски

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Продавцы призвали посетителей соблюдать установленные ограничения, однако получили отказ в грубом виде.

Начавшуюся потасовку пришлось разнимать сотрудникам полиции.