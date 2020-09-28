Санкт-Петербург, 28 сентября, 2020, 19:13 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов рекомендует городским предприятиям и организациям перевести сотрудников на удаленный режим работы в связи с усилением угрозы коронавируса. Об этом градоначальник заявил на совещании с членами правительства Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

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Саму администрацию и комитеты Смольного тоже собираются по возможности отправить работать на дом.

«Прошу вас представить предложения о возможности перевода на дистанционную работу сотрудников возглавляемых вами комитетов, районных администраций и подведомственных учреждений, а также дать такую рекомендацию руководителям предприятий и организаций, с которыми вы взаимодействуете», — обратился Беглов к подчиненным.

Он отметил, что город должен быть готов к разным вариантам развития пандемии. В европейских странах вновь начался большой подъем заболеваемости, в Петербурге рост выявленного числа вновь зараженных наблюдается с 20 августа.

«В Петербурге он не такой значительный, но каждый день заболевает больше двухсот человек. Наша система здравоохранения справляется с ситуацией, положение сейчас стабильное», — считает Беглов.

Губернатор напомнил, что масочный режим в Петербурге продлен до 11 октября, и, по его мнению, большинство горожан его соблюдают.

«Сейчас петербуржцы возвращаются из отпусков, начался учебный год в школах и вузах, приехали на учебу студенты из других городов. Начинается сезон распространения ОРВИ и гриппа. Все это в целом осложняет ситуацию с инфекционными заболеваниями. Прошу всех, от кого зависит, чаще напоминать о необходимости носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные меры», — призвал губернатор.

За последние сутки в Петербурге зафиксировано 237 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии — 42 494 случая заражения. От COVID-19 скончались 2894 человека. Выздоровели 28 810 человек. Под медицинским наблюдением находится 1291 человек. Из них 23 человека — в обсерваторе.