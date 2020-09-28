Москва, 29 сентября, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 29 сентября, Госдума обсудит проект заявления о недопустимости применения силы и необходимости немедленного прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Документ подготовил комитет Госдумы по делам СНГ.

Парламентарии заявляют о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования.

Также депутаты призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу. Они заявляют о готовности оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки.

Конфликт из-за Нагорного Карабаха длится между Арменией и Азербайджаном почти 30 лет, с тех пор как территория объявила о выходе из состава Азербайджана. Баку ее независимость не признает.

Документ будет направлен в Милли Меджлис Азербайджанской Республики, Национальное Собрание Республики Армения, сопредседателям Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), Межпарламентскую Ассамблею государств — участников Содружества Независимых Государств, Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества, Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Столкновения между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжились утром 27 сентября 2020 года. Есть опасность разрастания конфликта и участия в нем других стран, в частности, Турция и Афганистан заявили о поддержке Азербайджана.