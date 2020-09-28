Вильнюс, 28 сентября, 2020, 18:23 — ИА Регнум. В Литву с официальным визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает 28 сентября агентство BNS.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По утверждению агентства, в Вильнюсе Макрон проведет переговоры, в ходе которых основное внимание обратит на ситуации в Белоруссии.

Президент Литвы Гитанас Науседа и находящаяся в Вильнюсе предводитель белорусской «оппозиции» Светлана Тихановская уже обратились к Макрону с призывом взять на себя роль посредника в урегулировании политической ситуации в Белоруссии.

Кроме того, Науседа и Макрон заявляли о намерениях обсудить отношения с Россией.