Сеул, 28 сентября, 2020, 17:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином пообещал посетить Южную Корею после того, как сделает прививку от коронавируса российской вакциной. Об этом сообщили 28 сентября в администрации президента Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Отмечается, что таким образом российский лидер ответил на призыв Мун Чжэ Ина посетить республику для обсуждения двусторонних отношений после того, как ситуация с СOVID-19 стабилизируется.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе телефонного разговора лидеры России и Южной Кореи обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого 30 сентября 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Сообщалось, что в числе прочего Владимир Путин и Мун Чжэ Ин «высказались за налаживание предметной кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин сам объявит о своём решении пройти вакцинацию от коронавируса, если посчитает это необходимым.