Ереван, 28 сентября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) опубликовала видеозапись попытки танкового наступления азербайджанских военных на южном направлении, сообщает 28 сентября агенство Sputnik Армения.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Нагорного Карабаха

Видеоролик снабжен ссылкой на заявление пресс-секретаря минобороны Армении Шушан Степанян о потерянных Баку десяти единицах бронетехники.

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Азербайджан утверждает, что огонь открыла армянская сторона, и считает свои действия «контрнаступательной операцией».

Армянская сторона опубликовала списки погибших, в которых числится 61 человек.