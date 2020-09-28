Москва, 28 сентября, 2020, 17:32 — ИА Регнум. Антитела к новой коронавирусной инфекции обнаружены у половины жителей Калининграда, сдавших соответствующие анализы, заявила 28 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Попова «Сегодня в Калининграде — это 50% популяции в исследовании имеют антитела».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Попова заявила, что в Москве антитела есть у 24 — 5% жителей.