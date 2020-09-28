Минск, 28 сентября, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич выехала из Белоруссии за рубеж на лечение, заявили 28 сентября в координационном совете белорусской оппозиции, отметив, что её отъезд давно планировался, но переносился из-за пандемии коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Алексиевич

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Напомним, ранее сегодня помощница Алексиевич сообщила журналистам, что писательница рано утром вылетела в Германию «по своим личным делам», в частности для посещения книжной ярмарки в Швеции и вручения ей награды в Сицилии.

При этом подчёркивалось, что отъезд Алексиевич не связан с уголовным делом в отношении оппозиционного координационного совета.