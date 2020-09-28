Ереван, 28 сентября, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев просил его воздержаться от обращений к азербайджанскому народу на фоне митингов в Ереване осенью 2018 года.

President.az Никол Пашинян и Ильхам Алиев

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Как рассказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении, в Баку опасались перехода революционных процессов на территорию Азербайджана, поскольку «весь регион тогда был воодушевлён».

«Я пытался вести определённый диалог с народом Азербайджана и делал критические ремарки о ситуации в этой стране. Интерес Ильхама Алиева заключался в том, чтобы договориться со мной и попросить меня воздержаться от подобных заявлений — чтобы революция не произошла в самом Азербайджане», — сказал Пашинян.

Уточняется, что интервью премьер-министра Армении было записано до последнего обострения ситуации Нагорном Карабахе.