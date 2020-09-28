Москва, 28 сентября, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Госдума намерена принять проект заявления о недопустимости применения силы и необходимости немедленного прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, документ подготовил комитет Госдумы по делам СНГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

"Депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации выражают серьезную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, и решительно осуждают применение сторонами силы», — отмечается в проекте заявления.

Госдума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации.

Депутаты «призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки».

Документ Госдума может принять на заседании 29 сентября.

Столкновения между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжились утром 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации, обе страны объявили военную мобилизацию.