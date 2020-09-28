Анкара, 28 сентября, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Требование освободить территорию Азербайджана от оккупации выдвинул Армении турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт 28 сентября NTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

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Подразумевая Нагорный Карабах и переход армяно-азербайджанского конфликта из-за этой территории в горячу фазу 27 сентября 2020 г., президент Турции заявил, что Баку 30 лет ждал, когда нагорно-карабахская проблема разрешится.

Поскольку она не разрешалась, азербайджанцы, отмечает Эрдоган, «самостоятельно» преодолевают кризис.

Эрдоган «Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для установления мира и стабильности в регионе».

Турецкий лидер добавил, что пора положить конец нагорно-карабахскому кризису, который возник в своё время из-за «оккупации Нагорного Карабаха».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате военных действий между Арменией и Азербайджаном утром 27 сентября есть потери с обеих сторон.