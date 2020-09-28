Будапешт, 28 сентября, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Польша и другие соседние с Белоруссией страны, являющиеся членами Евросоюза, могут ввести в отношении некоторых белорусских должностных лиц собственные национальные санкции, если этого не сделает ЕС. Об этом 28 сентября рассказал журналистам в Будапеште министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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"Если не дойдет до введения таких санкций — мы говорим о санкциях, направленных на отдельных должностных лиц белорусского государства, — то страны нашего региона рассматривают — я говорю о соседях Белоруссии, входящих в ЕС, — введение национальных санкций», — приводит его слова агентство РАР.

В то же время, глава польского МИД выразил надежду на то, что Евросоюз все-таки введет санкции и указал, что министры иностранных дел ЕС в конце августа уже пришли к соглашению о введении санкций против некоторых должностных лиц Белоруссии, которые якобы виновны в фальсификациях на выборах президента республики, состоявшихся 9 августа, и «в жестоком обращении» с протестующими после них.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября государственный секретарь Франции по европейским делам при французском МИД Клеман Бон обратился с призывом к Кипру прекратить блокировать санкции ЕС по Белоруссии из-за связывания последних с санкциями против Турции.