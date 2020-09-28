Москва, 28 сентября, 2020, 15:27 — ИА Регнум. Госдума может в ближайшее время принять заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

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"Текст готовится», — сказал Калашников.

В целом предполагается, что российские парламентарии призовут к миру Армению и Азербайджан и призовут сесть за стол переговоров.

Госдума может принять заявление в ближайшие дни — 29 или 30 сентября.