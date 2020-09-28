Бишкек, 28 сентября, 2020, 15:23 — ИА Регнум. Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 сентября, встретился в Сочи с главой России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба президента РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент Владимир Путин, беседуя с киргизским коллегой, отметил, что товарооборот между странами заметно вырос, Россия по просьбе Киргизии решила увеличить поставки пшеницы.

Также глава России заявил Сооронбаю Жээнбекову о поддержке его политического курса — «мы последовательно поддерживаем Ваши усилия, усилия руководства Кыргызстана по внутриполитической стабилизации в стране. Очень рассчитываем, что благодаря Вашим усилиям будет продолжаться. Мы, со своей стороны, будем делать всё, для того чтобы поддержать и Вас как главу государства, и Кыргызстан, народ Кыргызстана в реализации тех масштабных целей, которые Вы ставите по развитию страны».

Отметим, что визит главы Киргизии проходит на фоне приближающихся парламентских выборов, намеченных на 4 октября. Президентская партия «Биримдик» имеет хорошие шансы занять первое-второе место по их результатам.