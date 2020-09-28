Воронеж, 28 сентября, 2020, 15:16 — ИА Регнум. 28 строений уничтожено пожарами за выходные 26−27 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«От сухой травы уничтожено 28 строений, из них: 21 нежилой дом и семь жилых домов. Повреждено огнем два жилых дома, пять дач и 22 постройки», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, всего 26−27 сентября в регионе произошло 152 ландшафтных пожара. Проверки по факту возгораний начали прокуратура и СК.