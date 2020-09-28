В Воронежской области травяные пожары уничтожили 28 строений
Воронеж, 28 сентября, 2020, 15:16 — ИА Регнум. 28 строений уничтожено пожарами за выходные 26−27 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
Иван Шилов ИА REGNUM
Лесной пожар
«От сухой травы уничтожено 28 строений, из них: 21 нежилой дом и семь жилых домов. Повреждено огнем два жилых дома, пять дач и 22 постройки», — уточнили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, всего 26−27 сентября в регионе произошло 152 ландшафтных пожара. Проверки по факту возгораний начали прокуратура и СК.