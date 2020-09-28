Санкт-Петербург, 28 сентября, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ занялся запросом об ограничении на передвижение граждан в пандемию коронавируса. Запрос об этом подал Протвинский городской суд Московской области. Как следует из данных на сайте КС РФ, обращение принято к рассмотрению. Дата заседания пока не назначена.

Дарья Драй ИА REGNUM 2 Конституционный суд РФ

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Подмосковный суд выразил сомнения в том, что региональные власти имеют право ограничивать граждан в передвижениях, в связи с чем и обратился в КС РФ с просьбой разъяснить ситуацию с точки зрения Основного закона.

Авторы обращения просят проверить конституционность постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области».

В тексте обращения приводят в пример историю жителя Подмосковья, который в разгар пандемии вышел из дома и получил протокол по ст. 20.6.1 КоАП России «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Дело дошло до Протвинского горсуда. Судья посчитал, пишет РБК, что право на свободу передвижения граждан является одним из основных по Конституции, и губернатор Воробьев не может его ограничивать. Точку в вопросе предлагают поставить Конституционному суду.

Напомним, в той или иной форме режимы самоизоляции вводили в нескольких регионах России. В Московской области его ввели 29 марта. К документам, которые обуславливают ограничения на время пандемии, возникали вопросы и раньше. Так, за разъяснениями законности региональных штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима и неких «правил поведения» в Уставный суд Петербурга обращались региональные депутаты, но успеха не добились.