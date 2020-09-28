Минск, 28 сентября, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Эммануэлю Макрону и не снилось то, через что провёл свою странуАлександр Лукашенко, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 28 сентября, комментируя острые заявления, которыми обменялись президенты Франции и Белоруссии.
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Как сообщалось ранее, Макрон в интервью местным СМИ посоветовал Лукашенко уйти в отставку. Президент Белоруссии в ответ заявил, что по той же логике сам Макрон должен был уйти со своего поста еще два года назад. Также Лукашенко предложил Минск в качестве площадки, где президент Франции сможет передать власть «желтым жилетам» или другим группам протестующих.
«Своими новыми заявлениями по Белоруссии президент Франции лишь подтвердил две неприглядные черты современной европейской и, шире, западной политики. Первая из них — делание заявлений ради заявлений. Или, другими словами, сотрясание воздуха вместо действенной политики. Вторая — это неспособность соотнести то, что тот или иной европейский политик произносит в адрес кого-то в другой части света, с тем, что он делает сам, что происходит в его стране, что происходит у его союзников.
Александр Григорьевич Лукашенко всё это тонко подметил и ясно выразил. То, через что провёл свою страну президент Белоруссии с 1994 года, Эммануэлю Макрону, родившемуся в 1977 году, и не снилось. Он действительно пока ещё молодой политик, по-серьёзному не битый. Но главное не это. Главное заключается в том, что Макрон — политик несамостоятельный, подначальный. Он ставленник известных сил, он действует в рамках определённых границ.
С Александром Лукашенко всё иначе. Он как раз старался быть сам по себе, старался сохранять свою линию. В современном мире уже одно это дорогого стоит. На этом пути Лукашенко был неоднократно бит, но выживал. Он сделал немало ошибок, но сейчас только он может вывести Белоруссию из кризиса с меньшими потерями, чем те, которые принесут Белоруссии подопечные Макрона и ЕС. Надеюсь, что большинство белорусов это понимают и не дадут Макрону и местному меньшинству навязать своей стране чужую волю«, — отметил Михаил Демурин.