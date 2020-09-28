Джакарта, 28 сентября, 2020, 13:04 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо издаст указ в качестве правовой основы для закупки вакцины от COVID-19, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"Что касается плана вакцинации, правительство подготовило президентский указ», — заявил председатель комитета по политике в области борьбы с пандемией и восстановления национальной экономики Эирлангга Хартарто.

По его словам, правительство также готовит дорожную карту по внедрению вакцины.

Издание отмечает, что правительство подготовило 3,8 трлн индонезийских рупий ($255 млн) в государственном бюджете на 2020 год на закупку, распространение и вакцинацию населения. Между тем в следующем году бюджет, выделенный на распространение вакцины, увеличится до 18 трлн рупий ($1,2 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно правительственным данным, в Индонезии за сутки выявили 3509 новых случаев заражения SARS-CoV-2.