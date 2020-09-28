Санкт-Петербург, 28 сентября, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко от имени региона подписал соглашение с Министерством здравоохранения РФ о поставке в Ленобласть двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). До конца года в Ленобласть поступит 1624 дозы этого отечественного препарата, сообщили 28 сентября в пресс-службе губернатора.

Пресс-служба администрации ЛО. Photo 2020-09-28 12-48-29

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Напомним, «Гам-КОВИД-Вак» — комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2, разработана в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

«Вакцинировать будут в первую очередь медицинских работников, занятых в COVID-стационарах», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, в середине сентября в Ленинградскую область поступила первая пилотная партия российской вакцины от COVID-19. Ею планировалось привить 42 медика одной из больниц, которые работают непосредственно с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.

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Напомним, оперативный штаб Ленобласти сообщает о 63 новых случаях заражения коронавирусом за последние сутки. Общее число случаев инфекции в регионе превысило 8 тысяч.