Москва, 28 сентября, 2020, 12:47 — ИА Регнум. Среди привитых в Москве нет ни одной смерти или критического ухудшения состояния, сообщили 28 сентября в департаменте здравоохранения столицы.

Torange.biz Вакцина

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Департамент выступил с официальным опровержением сведений, распространённых в соцсетях, о смерти врача от вакцины.

«Среди привитых в рамках клинического исследования вакцины, а также в рамках гражданского оборота, нет ни одной смерти или критического ухудшения состояния», — говорится в информации.

Отмечается, что участники исследования находятся на постоянной связи с врачами телемедицинского центра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит массовое исследование вакцины от коронавируса.