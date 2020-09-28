Москва, 28 сентября, 2020, 12:35 — ИА Регнум. В ближайшее время число выявленных случаев коронавируса немного вырастет. Об этом агентству РИА Новости заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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"Я думаю, что сейчас заболеваемость еще немного вырастет и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижения, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение» — сказал Малеев.

Он отметил отсутствие необходимости ужесточения ограничений для населения, однако не исключил точечного их введения в виде усиления штрафов за отсутствие средств защиты или перевода некоторых школьных классов на карантин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за сутки с 27 на 28 сентября зарегистрировано 8135 случаев коронавируса.