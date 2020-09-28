Екатеринбург, 28 сентября, 2020, 11:59 — ИА Регнум. В Свердловской области увеличилось количество больных COVID-19 в тяжёлом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 28 сентября 2020 года, в регионе зафиксировано 119 таких пациентов. 109 из них лежат в реанимации, а 50 — подключены к аппаратам ИВЛ. Для сравнения: 27 сентября 2020 года сообщалось о 112 больных в тяжелом состоянии.

Резко выросло число больных в состоянии средней тяжести: до 527 человек. Днём ранее сообщалось о 328 таких больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 28 862 случая заражения коронавирусом.