Брянск, 28 сентября, 2020, 11:53 — ИА Регнум. В Брянской области 28 сентября подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на десять случаев меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Всего в области зарегистрированы 9333 носителя вируса. После выздоровления был выписан 7551 пациент, в том числе 44 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 37 человек. Новых летальных случаев не подтверждено.