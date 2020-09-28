Санкт-Петербург, 28 сентября, 2020, 12:31 — ИА Регнум. Партия «Коммунисты России» оскорбилась в ответ на шуточные гербы, которые нарисовал для петербургских районов местный иллюстратор Илья Тихомиров. Коммунисты сочли нужным высказать свое возмущение, назвав Тихомирова «прозападным художником», который пытается присвоить «дурацкие гербы районам Петербурга».

Vk.com/tikhomirou Герб для Фрунзенского района от художника Ильи Тихомирова

Руководитель регионального отделения партии Сергей Малинкович напомнил, что история каждого района Северной столицы связана с Великой Отечественной войной и Октябрьской революцией, а также «с трудовым подвигом и научными поисками ленинградцев в XX веке».

«Кто же позволил этому Тихомирову, известному своими прозападными взглядами, обзывать наши районы, где проходили великие события, строились заводы и научные институты, какими-то дурацкими и легкомысленными названиями?! Тихомиров оскорбляет и троллит культурную столицу России и ему надо хорошенько дать по рукам!» — заявил Малинкович.

Так, ему не понравилось, что художник назвал Васильевский остров «Островом сокровищ», ведь там были тайно похоронены казнённые декабристы.

Vk.com/tikhomirou Гербы петербургский районов от художника Ильи Тихомирова

«А Фрунзенский район? Его, названный в честь М. В. Фрунзе, его, где так интенсивно развивался город при Романове в 70−80-е годы, оскорбляют нелепые краб и креветка, это не островок в Карибском море!» — подчеркнул коммунист, имея в виду конструкции надземных пешеходных переходов на проспекте Славы, на уродливый вид и неудобство которых местные жители жалуются с момента их появления в 2010-х годах.

Малинкович требует привлечь внимание к творчеству художника Тихомирова со стороны прокуратуры, Смольного и комитета по культуре.

«Завтра любой будет обзывать районы города как ему вздумается и навязывать Ленинграду-Петербургу унизительную геральдику! Мы требуем немедленно пресечь это издевательство над историей Северной столицы. Содержательную часть геральдики районов должна определять широкая общественность, ветераны труда, советы при муниципальных образованиях, историки и культурологи, а не художник от слова «худо», — заключил коммунист.

Художник Илья Тихомиров решил показать, как он видит гербы городских районов Петербурга, в группе «ВКонтакте».

Так, Красносельский район получил девиз «Ни к селу ни к городу», Кировский — «С трудом», Московский — «Как у людей», Невский — «Берега попутали», а Петроградский — «Страшно романтично».