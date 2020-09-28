Минск, 28 сентября, 2020, 11:42 — ИА Регнум. Белорусская сторона предложила начать производство самосвалов БелАЗ на территории России. Об этом 28 сентября заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на VII Форуме регионов России и Белоруссии.

Карьерный самосвал БелАЗ

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"Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов БелАЗ в РФ», — сообщил Евтухов.

Также он уточнил, что в настоящее время данное предложение прорабатывается российской стороной, и отметил, что считает возможным реализацию в России такого проекта.

Кроме того, замминистра промышленности и торговли РФ рассказал, что по инициативе белорусской стороны в данный момент обсуждается проект по производству дорожно-строительной техники в Брянске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики РФ Александр Новакповысил прогноз по объему перенаправления поставок белорусских нефтепродуктов из портов Литвы в Россию.