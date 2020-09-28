Москва, 28 сентября, 2020, 10:51 — ИА Регнум. Новый порядок работы медицинских учреждений по профилактике и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции официально вступил в силу 28 сентября. Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно документу, пациентов с тяжёлым или средним течением ОРВИ или внебольничной пневмонией будут помещать в спецбоксы или палаты до получения результатов тестирования на COVID-19.

Лиц с отрицательными результатами теста разместят в палатах на два-четыре места с учётом социальной дистанции в помещении. Если у человека будет выявлен коронавирус, его переведут в специализированное медучреждение.

Документом также предписывается создание Федерального дистанционного консультативного центра по вопросам клиники, патогенеза и лечения тяжёлых и осложнённых форм гриппа у взрослых и детей на базе Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России.