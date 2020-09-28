Баку, 28 сентября, 2020, 10:14 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о частичной военной мобилизации, сообщили в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджанская армия

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Ранее, 27 сентября, Алиев принял указ об объявлении военного положения с 28 сентября. Во всех крупных городах республики с 21:00 до 6:00 вводится комендантский час.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в министерстве обороны Азербайджана заявили, что военнослужащие взяли ряд важных стратегических высот возле села Талыш в Нагорном Карабахе.