Москва, 28 сентября, 2020, 09:48 — ИА Регнум. Рейтинг 20 наиболее крупных в России медицинских компаний по уровню выручки за минувший год обнародовал 28 сентября журнал Forbes.

Torange.biz Медицина

Первое место в нем заняла группа компаний «Медси», выручка которой за указанный период составила 22,32 млрд рублей.

На втором месте — «Европейский медицинский центр» с годовой выручкой 16,4 млрд рублей, на третьем — компания «Мать и дитя», годовая выручка которой составила 16,16 млрд рублей.

Также в пятерку лучших по данному показателю медицинских российских компаний вошли «СМ-Клиника» — 10,48 млрд рублей, и Медицинский институт имени Сергея Березина (МИБС) — 6,99 млрд рублей.

Кроме того, в топ-10 по уровню выручки за минувший год компаний вошли «Ава-Петер и Скандинавия» — 4,94 млрд рублей, «Медицина» — 4,94 млрд рублей, MedSwiss — 4,36 млрд рублей, «Национальная медицинская сеть» — 4,32 млрд рублей, и сеть клиник «Будь здоров» — 4,31 млрд рублей.

При этом уточняется, что в данный рейтинг журнала Forbes вошли 20 российских медицинских компаний, общая выручка которых составила за 2019 год 124 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября журнал Time опубликовал список ста самых влиятельных людей в мире за 2020 год, в который не попали представители России.