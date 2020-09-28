Париж, 28 сентября, 2020, 09:47 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен признал, что полиция недооценила возможную угрозу нападения недалеко от бывшей редакции Charlie Hebdo, где в пятницу, 25 сентября, были ранены два человека.

Charlie Hebdo

Выступая в воскресенье, 27 сентября, на телеканале France 2, Дарманен подтвердил, что улица Николя Аппера, где ранее находилась редакция французского журнала Charlie Hebdo и где произошло новое нападение, была «недостаточно защищена» в условиях, когда в Париже проходит процесс над подозреваемыми в пособничестве террористам, совершившим атаку в редакции в январе 2015 года.

«Когда происходит покушение на убийство, это значит, что наша работа могла бы быть выполнена лучше», — заявил министр. Он добавил, что 4 года назад редакция Charlie Hebdo переехала на новый адрес, который до сих пор держится в секрете, и что по этой причине бывшее место расположения редакции не было включено в список «очевидных угроз».

Напомним, 25 сентября два человека, мужчина и женщина, были ранены в результате атаки недалеко от прежней штаб-квартиры Charlie Hebdo — французского сатирического журнала, 2 сентября повторно опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда и ставшего объектом многочисленных угроз со стороны экстремистских группировок.