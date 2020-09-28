Борисоглебск, Воронежская область, 28 сентября, 2020, 09:19 — ИА Регнум. Площадь пожара в районе города Борисоглебска Воронежской области за несколько часов разрослась в несколько раз, сообщает ИА REGNUM 28 сентября со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

По данным на вечер 27 сентября, площадь пожара в районе Борисоглебска составляла 10 га, на 06:00 28 сентября — уже 130 га.

«Пожар в Борисоглебске не локализован, горение продолжается. Группировка работает, площадь пожара составляет порядка 130 га, но угрозы населенным пунктам нет, только лесной пожар», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Воронежской области было зафиксировано несколько крупных природных пожаров. Кроме пожара в Борисоглебске, два пожара произошло в Рамонском районе, а также в районе Подгорного в Воронеже.