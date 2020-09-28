Нижний Новгород, 28 сентября, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Трое жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне сообщалось о четырех летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 571 человека.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум двух месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 28 сентября выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 166 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 056 случаев.