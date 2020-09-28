Москва, 28 сентября, 2020, 03:09 — ИА Регнум. Компании из группы «Евроцемент» предупредили о предстоящих банкротных исках к ним. Госкорпорация «ВЭБ.РФ» разместила на официальном портале юридически значимых событий юрлиц сразу три соответствующих уведомления — к АО «Мордовцемент», АО «Невьянский цементник» и ООО «Первая транспортная компания». Во всех случаях сумма задолженности не сообщается, передаёт ИА REGNUM.

Fedresurs.ru Мордовцемент

Уведомления размещены в рамках действующего законодательства. Они поступили 22 сентября 2020 года.

«Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (ОГРН: 1 077 711 000 102, ИНН 7 750 004 150) в порядке статей 3, 4, 6, 7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляет о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Республики Мордовия с заявлением о признании акционерного общества «Мордовцемент» (местонахождение: 431 720, Республика Мордовия, район Чамзинский, Рабочий посёлок Комсомольский, ОГРН 1 021 301 578 220, ИНН 1 322 116 731) несостоятельным (банкротом)», — отмечается в одном из них.

Текст остальных сообщений схож и отличается лишь данными будущего ответчика. АО «Невьянский цементник» базируется в Свердловской области, АО «Мордовцемент» в Мордовии, а транспортная компания в Москве.

В июне 2020 года арбитраж Москвы уже возвращал госкорпорации банкротный иск, поданный к «Мордовцементу». В нём «ВЭБ.РФ» требовал ввести наблюдение. Свои претензии истец мотивировал долгом по кредитам в общем размере 6 187 480 821 рубль 6 копеек. Возвращение иска было основано на моратории, под который попал холдинг как системообразующая организация. Срок моратория исчислялся шестью месяцами, которые на сегодня почти истекли.

Напомним, ранее сразу три банка обратились с крупными финансовыми претензиями к группе «Евроцемент». В их числе «Банк Интеза», который пытается взыскать порядка 0,6 млрд рублей, Сбербанк с претензиями на сумму около 22 млрд рублей только по двум искам и банк «Россия» с претензиями на 63 млн рублей. «Мордовцемент» фигурирует в иске последнего как соответчик.