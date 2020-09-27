Ереван, 27 сентября, 2020, 22:45 — ИА Регнум. Во время боев в Нагорном Карабахе погибли около 200 азербайджанских военных, заявил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Nkrmil.am Артиллерия Армии обороны НКР

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По его словам, также были уничтожены порядка 30 танков и единиц бронетехники и около 20 беспилотников ВС Азербайджана.

Ованнисян уточнил, что со стороны Армении 10 человек госпитализированы, состояние остальных оценивается как легкое.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

По словам лидера Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, в республике идёт полномасштабная война, с ней воюет не только Азербайджан, но и Турция.

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