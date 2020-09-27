Ереван, 27 сентября, 2020, 22:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе и заявил об агрессивной роли Турции. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба правительства Армении.

Primeminister.am Никол Пашинян

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

«Пашинян обратил внимание собеседника на жесткую предвзято-агрессивную позицию Турции и необходимость остановить возможное вмешательство этой страны», — говорится в сообщении.

В свою очередь Макрон выразил глубокую озабоченность в связи со сложившейся ситуацией и заявил, что дальнейшая эскалация напряженности недопустима, уточнили в пресс-службе.

Как сообщалоИА REGNUM, рано утром 27 сентября Азербайджан начал артобстрел населенных пунктов Арцаха, в том числе Степанакерта, перейдя в наступление по всей линии фронта.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию для лиц старше 18 лет. В Армении также объявлена всеобщая мобилизация и военное положение.